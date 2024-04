Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de abril de 2024, p. 11

En una nueva reivindicación de las fuerzas armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que han sido fundamentales para mantener el movimiento de transformación del país.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo destacó ayer la labor del Ejército y la Marina, así como su lealtad tanto al Presidente como al pueblo.

Consideró que no se equivocó al designar al frente de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina al general Luis Cresencio Sandoval y al almirante José Rafael Ojeda, respectivamente. Estoy muy contento, muy satisfecho, me han ayudando mucho, han actuado con honestidad, con rectitud, con patriotismo y con lealtad al pueblo y me han ayudado mucho .

Refirió que el lunes se reunió con representantes de constructoras y hablábamos del gran apoyo que han significado las dos instituciones para la transformación del país .