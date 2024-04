Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de abril de 2024, p. 10

Santiago Nieto, aspirante al Senado, se presentó ayer ante magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la denominada audiencia de alegatos , y se espera que en breve sea emitida la resolución del caso.

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda promovió ante la máxima instancia en materia electoral un recurso de reconsideración para revertir el veredicto de la sala regional de Toluca, que le negó la inscripción como candidato, derivado de una impugnación del PAN.

El caso no está incluido en la lista preliminar de asuntos de la sesión pública de este miércoles, precisamente porque están corriendo las audiencias, aunque no se descarta que pueda ser analizado en sesión no presencial.

El expediente ingresó a la sala superior –cuyas resoluciones son definitivas– el 30 de marzo y tocó al magistrado Felipe Fuentes ser el ponente del proyecto de sentencia.