En Colima fue recibida con música, baile regional y una poesía declamada por su autor. ... Sin duda alguna, la candidata más fuerte en la contienda, con su caminar, su sentir y su pensar siempre nos transmite esa enmienda. Yo sé que no es una elocuencia al coincidir con ella, sentí su gran amor al pueblo con tan sólo su esencia... Claudia Sheinbaum va directo a la Presidencia .

Manifestó que la derecha ya no sabe qué inventar para afectarla, al referirse, con ironía, a la noticia falsa que difundieron de que quiere cerrar la Basílica de Guadalupe, cuando es el centro religioso más importante quizá no sólo de nuestro país, sino de América Latina y del mundo, y la devoción a la Virgen de Guadalupe de nuestro pueblo es enorme .

Manzanillo, Col., En su quinta semana de campaña, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, afirmó que, con su guerra sucia, la oposición lo único que ha logrado es hacernos más fuertes... No hemos bajado ni un punto en las encuestas .

Más tarde, en el parque Gral. Jesús González Lugo, en Tecomán, insistió en que la seguridad no es un asunto de mano dura, porque el autoritarismo no le conviene a nadie, eso es fascismo y llamó a votar el 2 de junio por el plan C, porque se requiere, añadió, mayoría calificada en el Congreso federal para reformar el Poder Judicial.

Luego, en conferencia, señaló que también se requiere mayoría calificada para hacer al país más democrático y afirmó que los candidatos de la coalición en los estados, como en Morelos y Veracruz, “también están viviendo una fuerte guerra sucia. Hay que denunciarlo legal y públicamente, pero si (la oposición) lo único que tiene es la guerra sucia, vamos muy bien”.

A su vez, Mario Delgado, líder de Morena, consideró que el retiro de la candidatura al Senado de Santiago Nieto, por parte de la sala regional de Toluca, ante una queja del PAN, es porque en el fondo tienen miedo de que les gane . Indicó que nombrarán sustituto de carácter temporal , en tanto resuelve la sala superior del Tribunal Electoral. Confío en que restituyan la candidatura a Nieto .