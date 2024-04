Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de abril de 2024, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó investigar el origen del financiamiento de las campañas de desprestigio en su contra, algunas de las cuales tienen lugar desde España. ¡Qué me voy a estar metiendo o perdiendo el tiempo en saber quiénes están financiando! Ya me los imagino; son predecibles. Y si Vargas Llosa está metido, pues sí. Es un buen escritor, pero un mal político .

Consideró que también está el ex presidente español José María Aznar, cuyo secretario de Hacienda se fue al Fondo Monetario Internacional y luego estuvo en la cárcel acusado de corrupción. Claro que tiene fundaciones para eso. En esa fundación trabaja (Felipe) Calderón .

–¿(El empresario Ricardo) Salinas Pliego?

–Puede ser, pero no. Lo importante es que no han hecho mella, ese es su enojo. Y sí, es una de las guerras sucias, sí, más intensa de los últimos tiempos y no ha pasado nada –sostuvo a pregunta expresa sobre la entrevista realizada en La Jornada a Julián Macías, investigador de redes sociales español.