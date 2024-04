Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de abril de 2024, p. 4

El asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, provocó un choque entre Morena y el PAN en el Senado, luego de que una legisladora del blanquiazul acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser responsable del homicidio.

Parecía que todo iba a quedar en la condena de todas las fuerzas políticas e incluso se guardó un minuto de silencio en memoria de la morenista acribillada la víspera, al iniciar su campaña. La senadora del partido guinda Malú Micher demandó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que asuma su responsabilidad y entregue el plan de seguridad para esa entidad que desde hace cinco años le piden, y destituya al fiscal Carlos Zamarripa.

Vivir en Celaya se ha convertido en un infierno , recalcó Micher, quien lamentó que el gobernador de Guanajuato diga que la ejecución de Gaytán no quedará impune. ¿Tampoco van a quedar impunes los 21 mil asesinatos durante su gobierno?

Su compañero de bancada César Cravioto hizo notar que el fiscal Zamarripa está ligado con el crimen organizado, pero aún así se empecinan en mantenerlo.