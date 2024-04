Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de abril de 2024, p. 3

En Guanajuato impera una relación muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda y tiene más el poder que el propio gobernador , Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al lamentar el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

¿Es un grupo criminal o de políticos? , se le preguntó en la mañanera de ayer. A lo que respondió: No sé, pero como que el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro. Lamentable. Y es una buena persona, pero ya no podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio de la vida de las personas .

De su lado, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, indicó por la mañana que en el ataque contra la abanderada a la alcaldía también fue asesinado el aspirante a regidor por Celaya Adrián Guerrero Caracheo.

Sin embargo, a las 13:25 –casi cuatro horas después– la propia dependencia aclaró en una tarjeta informativa que hasta ese momento el candidato se encuentra en calidad de no localizado, y no fallecido, como se reportó esta mañana . Finalmente, por la tarde, se informó que había aparecido vivo.

En la conferencia en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez reportó además que aun cuando Morena solicitó protección para sus candidatos en esa entidad, la autoridad electoral no la brindó bajo el argumento de que no había empezado la campaña . Esto, subrayó, será incluido en las indagatorias que realiza la fiscalía local y garantizó que no habrá impunidad.