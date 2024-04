Stella Calloni

Miércoles 3 de abril de 2024, p. 28

Buenos Aires. En un país convulsionado por una situación social insostenible, al recordar el 42 aniversario de la Guerra de Malvinas (1982), el presidente Javier Milei encabezó un acto en la Plaza San Martín ante algunos militares, más los que representaban la custodia presidencial, y en un frío discurso se dedicó a criticar a los gobierno anteriores y los políticos corruptos denigrando el accionar de los que claman por memoria, verdad y justicia, al sostener que en los últimos años se estuvo hostigando y humillando a los militares revindicando, evidentemente, a los de la pasada dictadura.

En el otro extremo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, respondió a Milei durante un acto popular ante veteranos realizado en Pilar, ciudad al norte de la provincia de la capital argentina, y le recordó las veces que expresó su admiración por la ex primer ministra británica, Margaret Thatcher.

Estamos esperando que quien es hoy presidente le diga al pueblo que no se puede homenajear y tener de ídolo a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos durante la guerra de Malvinas, remarcó Kicillof.

Se refirió a que la ex premier ordenó bombardear el buque argentino General Belgrano, en el que murieron 323 soldados argentinos, la mayor cantidad de los jóvenes soldados caídos en esa guerra.

Kicillof habló junto al intendente de Pilar, Federico Achával, y el presidente de la Federación de Veteranos de la provincia de Buenos Aires, Roberto Gerpe.

La soberanía no es sólo un discurso del 2 de abril, no es sólo portar símbolos o cantar el himno. Hay que ejercerla y actualizarla todos los días, recordando la gesta de Malvinas y homenajeando a los ex combatientes, reclamando de manera inclaudicable y pagando los costos internacionales que haya que pagar repudiando a los usurpadores , sostuvo Kicillof.