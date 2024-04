Lorenzo Chim

Miércoles 3 de abril de 2024

Campeche, Camp., La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció ayer la creación de una nueva policía , la cual se integrará con los elementos que regresen a su servicio y abandonen la protesta que sostienen desde el 16 de marzo, y con los egresados de la academia.

La mandataria morenista acusó al ex gobernador priísta Alejandro Moreno Cárdenas y al ex alcalde de Campeche, el emecista Eliseo Fernández, de estar detrás del paro de más de 700 uniformados que demandan la remoción de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Sansores San Román anunció que procederá contra nueve policías que encabezan la rebelión, a los que acusó de estar siendo manipulados por un partido político y un ex gobernador , quienes, aseguró, tienen antecedentes de corrupción.

Sostuvo que ya respondió a los 21 puntos contenidos en el pliego petitorio de los sublevados, y le agregó cuatro propuestas más, por lo que no pueden alegar que no ha habido diálogo y que no está dispuesta a resolver sus planteamientos. No explicó, sin embargo, por qué no ha cesado a la titular de la SPSC, que es la principal demanda de los efectivos.

La gobernadora otorgó una nueva oportunidad a los inconformes para que se reintegren a sus labores y se reporten al edificio de la Academia de Policía, sede alterna de la SPSC, pues no habrá represalia contra nadie. Pero, si se mantiene la protesta podría iniciar carpetas de investigación por los delitos de motín y sabotaje, serían cesados y ya no tendrían oportunidad de retornar a laborar como uniformados.