Mientras José Yunes respondía a los reporteros capitalinos en una rueda de prensa, algunos de sus colaboradores comentaban en voz baja la declaración de Nahle. De entrada, uno de ellos habló del mal gusto de Nahle al aludir a la vida privada del ex alcalde de Perote. Es un error que se le va a revertir .

Según el candidato del PRI y el PAN, la ex secretaria de Energía está ligada a la compra de tres predios y la construcción de dos mansiones en fraccionamientos exclusivos de alta plusvalía en Veracruz y Tabasco. Para adquirirlas, la candidata de Morena debió ahorrar sus ingresos de 39 años como funcionaria pública , dijo Yunes.

La mayoría de los asistentes a la conferencia eran reporteros de la vieja guardia. Y buena parte de las preguntas tuvieron el tono siguiente: ¿Qué opinión le merece que va a haber una elección de Estado y el uso de los programas sociales para promover el voto?

El candidato agradecía la muy informada pregunta y otras más en la misma línea. A sus espaldas, la escenografía destacaba su lema: Gobernador de verdad , en alusión al mandatario actual Cuitláhuac Gar-cía. Morena ha roto su promesa de no mentir, no robar y no traicionar, una y otra vez en estos seis años .

Mientras daba las respuestas de rigor, algunos de sus colaboradores ofrecían el contexto: Pepe Yunes ha sido alcalde de su pueblo (Perote), tres veces diputado federal y una vez senador. Su actual candidatura se la debe, sobre todo, al pleito entre sus aliados del PAN, Julen Rementería y Miguel Ángel Yunes (sin parentesco con el candidato), quienes se anularon el uno al otro.

Sus primeros pasos en la política los dio al amparo de la amistad de su padre con el gobernador Rafael Hernández Ochoa, quien fue también secretario de Trabajo en el sexenio de Luis Echeverría.