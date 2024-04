Adriana Díaz Reyes

Como si de un ave fénix se tratara, Rodrigo Pacheco fue de menos a más en la cancha Rafael Pelón Osuna del Deportivo Chapultepec y salió avante de su pri-mer duelo en el Abierto de la Ciudad de México.

El tenista de 18 años de edad sobrevivió a los servicios a más de 200 kilómetros por hora de An-toine Bellier y dos tie breaks (puntos para quiebre) para vencer con parciales de 6-7, 6-4 y 7-6 y avanzar a la segunda ronda del Challenger 125.

Mi rival tiene un gran saque y aprovecha bien ese talento. Yo me puse algo nervioso al principio y me afectó la altura. Gracias a la fuerza mental, el corazón y el apoyo del público pude salir adelante, lo cual me pone muy feliz por la gente y por mí , dijo el yucateco, quien vive su primera temporada como profesional.

El suizo Bellier, de 1.96 metros de estatura y ubicado en el sitio 325 del ranking, llegó como favorito debido a su experiencia de 10 años en el circuito ATP. Sin embargo, Pacheco sacó la casta ante su gente que no dejó de apoyarlo.