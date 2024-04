De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de abril de 2024, p. a10

El América no fue de paseo a Boston; exterminó la eliminatoria cuando todavía resta un juego para concretar su pase a las semifinales en la Copa de Campeones de la Concacaf. Como si llevaran prisa por asegurar su clasificación a la siguiente instancia, las Águilas no le dieron la más mínima oportunidad al New England Revolution y lo avasallaron 4-0, en una jornada en la que Tigres, en una llave más cerrada, empató 1-1 ante el Columbus Crew.

Los de Boston, que bien pudieron cerrar la serie en el Gillet Stadium, perdieron el privilegio debido a que el inmueble fue rentado para celebrar un acto empresarial la siguiente semana. Pese a contar con esta ventaja, el New England la desaprovechó y ayer saltó al juego con la encomienda de olvidar el mal momento por el que atraviesan en la MLS. Completamente opuesto a la realidad que viven las Águilas, líderes de la Liga Mx, los bostonianos ocupan el último lugar entre los 29 equipos que conforman su torneo local.

Los dirigidos por André Jardine se presentaron con la motivación de haber eliminado a las Chivas en la fase anterior.

Acostumbrados a tomar protagonismo, los azulcremas se asentaron mejor en los primeros minutos. De a poco los capitalinos le robaron el balón a sus contrincantes y exhibieron sus carencias y no les tomó mucho tiempo para hacer daño. Así, con un futbol asociativo, las Águilas rompieron el cero con una media vuelta de Henry Martín en el área, precedida por una serie de toques en la que participaron Álvaro Fidalgo, Alejando Zendejas y Javairo Dilrosun.