Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de abril de 2024, p. 4

Al igual que los demás integrantes de la Iniciativa Ciudadana en Defensa del Centro SCOP, el cineasta Leopoldo Best desconoce el proyecto de reconstrucción mediante el que ese complejo arquitectónico y artístico será transformado en el Parque del Muralismo Mexicano.

Ello, no obstante que la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez, declaró a finales de enero a los medios de comunicación que en la primera semana de febrero presentaría el proyecto integral a los vecinos de la zona y a la sociedad civil interesada, aunque precisó que no sería una presentación oficial , sino el comienzo de los diálogos sobre la disposición de los murales.

En aquella ocasión la funcionaria también aseguró que, con ese mismo propósito, se pondría en contacto con los artistas vivos que tienen obra en ese centro, entre ellos el centenario pintor Guillermo Monroy, así como con los descendientes de aquellos que ya fallecieron, como el caso del citado realizador, hijo del pintor Jorge Best (1924-2002), autor del mural Sol de fuego.

“Después de años de todo este rollo no sé qué vayan a hacer (las autoridades). Hasta el momento no han dado a conocer qué harán. Nadie, que yo sepa, conoce el proyecto. Se habla de que son unos superchingones los que están reconstruyendo, que es la mejor opción que hay en el mundo, que esos murales van a quedar para la eternidad, pero no han enseñado a nadie el proyecto.

Si van a hacer eso que dicen, pues que ya lo enseñen. Además, se comprometieron a acabar la reconstrucción antes de que concluya este año , señaló Leopoldo Best.

Asimismo, refirió que vio publicadas en medios de comunicación las declaraciones de la titular del Inbal y que ha esperado a que dicha dependencia lo busque, “pero hasta el momento no lo han hecho. Tengo noticia de que tampoco a los otros descendientes de los artistas. Me pregunto, entonces, ¿a quién le van a enseñar el proyecto? No sé.