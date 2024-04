Reyes Martínez Torrijos

Miércoles 3 de abril de 2024

El poemario No contiene armonías se pregunta por la forma y la destruye o la obstruye constantemente, porque está buscando dónde poner el poema, que al final está como yéndose hacia otro lugar , explicó su autora, Tedi López Mills.

La escritora dijo a este diario que el libro, recientemente editado por Almadía, es anterior a la pandemia pero contiene algo posterior a la emergencia sanitaria: tiene algo de premonitorio, algo de presente .

En la parte final del título, escrita antes de 2019, acabamos todos encerrados en un recinto y no estamos dialogando entre nosotros, cada quien está en su silla cada vez más incómodo; nos quitaron nuestras pertenencias y estamos sometidos a las órdenes de los asistentes y no sabemos muy bien qué va a pasar pero es donde estamos viviendo. Y así termina .

A principios de 2022 falleció su pareja, el escritor Álvaro Uribe. La traductora retrasó la publicación porque no estaba de ánimo para promover nada. Se retomó el año pasado. Es extraña la manera en que este libro está afectado por el futuro, aunque es de hace cinco años ya lo afectó el futuro de ese momento .

López Mills (Ciudad de México, 1959) reseñó: El caos y la rispidez, el desacuerdo, la dificultad, la objetividad y la subjetividad, y los buenos y malos sentimientos están presentes en el texto todo el tiempo. Se habla del linchamientos, de las conversaciones de los poetas y las batallas sexuales .