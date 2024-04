En La deseada, Maryse Condé narró una genealogía de mujeres que luchan heroicamente para desplegar sus alas y conquistar su derecho a la porción de felicidad que nos es debida a todo ser humano , afirmó Martha Asunción Alonso, traductora al español de esa novela, ganadora del Premio Carbet del Caribe y luego editada en Impedimenta.

La especialista en la autora caribeña sostuvo que el hecho de que en 2001 Francia reconociera al fin que la esclavitud había sido un crimen contra la humanidad tiene mucho que ver con Maryse Condé , quien siempre luchó en su literatura y en la vida por el reconocimiento de la inabarcable diversidad humana como el tesoro que es”.

En 2019 recibió la Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito de la República de Francia, que reconoció su trabajo, que ‘‘combina ficción, autobiografía y ensayos; está anclado en el pensamiento poscolonial y feminista”, según un comunicado del gobierno de ese país.

Llamada la gran dama de la literatura antillana, Condé fue influida por Frantz Fanon, Aimé Césaire y otros críticos del colonialismo. Además, fue una viajera que sondeó los conflictos entre y dentro de las culturas occidental, africana y caribeña, así como las tensiones entre el deseo de liberación y lo que consideró la trampa del terrorismo y la radicalización simplista .

La reconocida autora comentó que la lectura de José Zobel, más que cualquier discurso teórico, me abrió los ojos. Comprendí que el medio al que pertenecía no tenía absolutamente nada qué ofrecer y empecé a odiarlo. Me había blanqueado y encalado por una mala imitación de los niños franceses con los que me juntaba .

En los años 60 se mudó a África, pasando gran parte de la década siguiente en Ghana, Guinea y otros países recién independizados.

Condé escribió decenas de libros que van desde exploraciones históricas como Ségou: Las murallas de tierra, hasta sus cuentos autobiográficos de Corazón que ríe, corazón que llora y la reimaginación de obras de la literatura clásica occidental, como Cumbres borrascosas convertida en Barlovento y La letra escarlata rehecha como Yo, Tituba, la bruja negra de Salem.

En una entrevista incluida en Yo, Tituba, de 1992, señaló: Sólo soy una soñadora, mis sueños descansan sobre una base histórica. Siendo una persona negra con una cierta historia detrás de mí, quiero explorar ese reino y, por supuesto, hacerlo con imaginación e intuición. Pero no estoy involucrada en ningún tipo de investigación académica .