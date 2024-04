Investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) señalaron que el eclipse total solar del 8 de abril no sólo será un fenómeno natural extraordinario, sino también nos permitirá realizar diversos experimentos científicos y conocer mucho más cómo funciona el Sol .

Debido a que millones de alumnos de educación básica tienen previsto el regreso a clases para ese 8 de abril, detalló que el Comité se dio a la tarea de fomentar la formación de maestros, divulgadores, bibliotecarios y voluntarios, a fin de orientar a la población sobre la forma adecuada de observar este fenómeno astronómico.

No ver de forma directa

Reiteró que no debe observarse nunca de forma directa, ya que puede ocasionar un daño parcial o total a la retina, el cual puede ser permanente; sólo debe mirarse con lentes y visores que cumplan con la norma ISO 12312-2:2015 por un lapso de 15 segundos y descansar la vista tres o cuatro minutos .

Exhortó a la población a no ver el eclipse a través de las nubes, porque se puede despejar; no usar cristales ahumados, no usar gafas de Sol ni polarizadas, tampoco radiografías ni películas veladas, pues ninguno filtra adecuadamente la luz ultravioleta e infrarroja del Sol, que es lo que puede dañar la retina .

El especialista explicó que en la franja del valle de México, se estima que se observará el eclipse a 75 por ciento, y en el caso de Puebla a a 71 por ciento, mientras Veracruz tendrá una observación de 65 por ciento, pero será visible en todo el país, aunque de forma parcial.