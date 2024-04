Periódico La Jornada

Miércoles 3 de abril de 2024, p. 33

Georgina Millán, 50 años, empleada, colonia Del Valle.

–¿Conoce a su diputado?

–No, no lo conozco. No sé si es hombre o mujer. La verdad, no recuerdo.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No. Cuando voy por las calles, porque sí las camino, nunca he visto un diputado o una diputada caminar por ellas.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, no sé si haya hecho algo, me parece que no. Aquí lo que nos hace falta es seguridad porque en estas calles de Benito Juárez hay mucha inseguridad. Ha habido robos a casa habitación.

Diego González, 20 años, estudiante, colonia Del Valle

–¿Conoce a su diputado?

–No. Supongo que es hombre por como suele darse en este sistema, pero no tengo idea.

–¿Lo ha visto en su distrito?

-–No. Es la primera vez que voy a votar. Es complicado para mí por el tema de las opciones que alcanzo a ver y de la poca información que tengo. No me siento convencido por ninguna de las opciones.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No sé si haya hecho algo, lo que más se publicita es lo que hace el alcalde, es el que acapara la información. Hay inseguridad, no en el tema de asalto a transeúnte, pero sí en el robo a casa habitación. Falta iluminación y hay muchos baches.

Rosa María Román, 61 años, ama de casa, colonia Mixcoac.

–¿Conoce a su diputado?

–No, creo que es del PAN, pero no sé.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, sólo en época de elecciones es cuando se presentan.