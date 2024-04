Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de abril de 2024, p. 33

Habitantes de las colonias Álamos, Villa de Cortés y Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez, coincidieron en que durante la administración del ex alcalde Santiago Taboada no fueron atendidas las quejas y denuncias para detener presuntas construcciones irregulares, mejorar servicios públicos como alumbrado y poda de árboles, y la seguridad, porque a la zona oriente de la demarcación, conocida como la corbata, no llega Blindar BJ .

A la lista de quejas sin solución se suma la petición, que data de hace varios meses, de retirar vehículos siniestrados o vinculados a carpetas de investigación estacionados en la calle Uxmal, hasta en segunda fila, frente a las casas de los residentes, lo que genera inseguridad y fauna nociva.

En contraste, Dina Culebro, habitante de la colonia Residencial Emperadores, si bien sostuvo que tuvimos seguridad, mucho alumbrado, limpia la colonia , reprochó que las calles Emperadores y Xochicalco tiene muchísimos hoyos ; como “dicen en mi pueblo: ‘arriba lo reluciente y abajo lo que se siente’”.

Lo que sí reprochó totalmente son los macetones que colocaron en cada esquina, sin plantas, con el riesgo de chocar con ellos porque son un estorbo. Fueron instalados en División del Norte, Prolongación Tajín y Petén.

Por su parte, Gabriela Ortega, habitante de Villa de Cortés, dijo que “no tenemos servicios urbanos, los vecinos nos organizamos y pagamos para que limpien las calles, así como en la renovación de coladeras dañadas por el paso de vehículos, podas y alumbrado público.