Sin embargo, señaló el mandatario, por ahora y a pesar de los apoyos que se han dado al área científica, no han encontrado una alternativa.

Al reconocer que en el seno del gobierno federal hay una buena polémica en torno al uso o prohibición del glifosato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta en tanto no se encuentre una sustancia que permita sustituirlo, se continuará la importación y utilización del glifosato.

López Obrador comentó que se sigue investigando para buscar un remplazo; no obstante, es un proceso complejo, no hay en el mundo un producto para sustituir el glifosato. Hay investigaciones, se sabe que es dañino a la salud, pero no hay un sustituto .

–¿Se tiene un tiempo estimado?

–Depende del avance de la investigación, no de los trámites. Cuando se trata de un asunto así no se tardan los trámites –respondió.