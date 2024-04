Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 2 de abril de 2024, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que el magistrado del tribunal electoral Reyes Rodríguez Mondragón mantenga un proyecto que se discutirá mañana en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que propone revisar y prohibir su reciente libro ¡Gracias!

El mandatario equiparó este intento con el largo periodo histórico cuando la Santa Inquisición quemó una serie de libros prohibidos.

Minutos antes, en la mañanera de ayer, el mandatario presentó un video que se difunde en redes sociales sobre un diálogo a bordo de un tren en el Metro, en el cual el entrevistador insiste a tres ciudadanos en que critiquen la Cuarta Transformación y a su candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, pero ellos rei-teran su respaldo a la 4T.

¿Cómo lo voy a dejar pasar? , expuso el jefe del Ejecutivo confiando en que no será sancionado por el Instituto Federal Electoral (INE).

Refirió que a él le corresponde informar con el propósito de vacunar a la ciudadanía ante las campañas en su contra. Y aseguró que la oposición está tan desesperada que, como estrategia política , en algunos medios hay una campaña de amarillismo. Nunca en la historia habíamos visto en la televisión o leído en los periódicos tanta nota roja, y se los dejo de tarea .

Al referirse al tema de su libro, el jefe del Ejecutivo pidió esperar a una posible resolución. “A ver si la ‘inquisición’ lo pone como ‘libro prohibido’, como sucedió antes”.

Y añadió: Les presumo, para que se rían, que no se enojen nuestros adversarios, que los queremos mucho, porque no son enemigos, son adversarios. A veces, la verdad me dan hasta ternura, ¡ternuritas!; va (el libro) en primer lugar de ventas .

Recordó que el análisis de la posible prohibición de la publicación editorial surgió a raíz de la queja interpuesta por la candidata del bloque opositor Xóchitl Gálvez, a quien no mencionó por su nombre.