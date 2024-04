Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 2 de abril de 2024, p. 4

Boca del Río, Ver., La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, sostuvo que aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) la regañó por usar su logotipo , es más grave que Morena haga uso del dinero público para promover una candidata , y pidió de nueva cuenta al órgano comicial que la reciba.

En Boca del Río, Veracruz, cuestionó el llamado plan C de Morena, con el que busca alcanzar la mayoría en el Congreso de la Unión, y bautizó su estrategia como plan X. Expuso que de ganar la contienda presidencial desaparecerá la figura de servidores de la nación porque no son necesarios para mantener los programas sociales.

Además, en conferencia de prensa, y posteriormente en un acto con jóvenes, lanzó reiteradas acusaciones contra Rocío Nahle, candidata de Morena y sus aliados a la gubernatura de Veracruz, a quien señaló de comprar una casa con valor de 50 millones de pesos y fracasar con la refinería de Dos Bocas. Sin presentar pruebas sobre la presunta compra de inmuebles, momentos después reconoció: bueno, eso dicen que vale la casa, no soy valuadora pública .

Por la mañana, la hidalguense se reunió en privado en Xalapa con los candidatos locales, en un encuentro en el que estuvo José Yunes, candidato de la oposición a la gubernatura de Veracruz.

Al mediodía, nuevamente junto al candidato a la gubernatura, presentó su propuesta de desarrollo de infraestructura para Veracruz, en un acto al que asistió el ex gobernador Miguel Ángel Yunes.

“Nosotros no vamos a usar el Congreso para destruir al país, nosotros no queremos enterrar la democracia. Creemos en la división de poderes, creemos en la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, en los organismos autónomos. El plan c es para destruir”, lanzó la abanderada presidencial desde el inicio de su mensaje.