E

l ex gobernador panista de Chihuahua Javier Corral presentó el plan anticorrupción de la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Por otro lado, aspira a una posición plurinominal en el Senado, aunque la oposición lo cuestiona porque, argumenta, nació en Estados Unidos. Corral es recordado en su tierra por su implacable persecución a su antecesor priísta, César Duarte, quien huyó al país vecino, fue extraditado y actualmente se encuentra detenido. Maru Campos, la gobernadora panista que lo sustituyó, ahora persigue a Corral por diversos delitos. ¿Sería el titular de la nueva procuraduría anticorrupción que anunció ayer Claudia? Se interpretaría como un mensaje a políticos de oposición que se encuentran, al menos, bajo sospecha: Francisco García Cabeza de Vaca, Alito Moreno, Ricardo Anaya. Tienen seguro un lugar en el Congreso, los protege el fuero, sería complicado llevarlos a juicio. Aunque su acción también se podría extender a casos del actual gobierno, como Segalmex. Existe el antecedente de un presidente de la República, Ernesto Zedillo, priísta, que designó a un panista como procurador, Antonio Lozano Gracia, a pesar de pertenecer a otro partido. Zedillo quería demostrar que la justicia la haría un funcionario de la oposición. Habían ocurrido los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu y el cardenal Posadas y la ciudadanía exigía acción. Se hizo cargo del expediente del hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl, que pasó en la cárcel una incómoda temporada. Lozano Gracia sólo permaneció dos años en el cargo, estallaron varios escándalos. Es para pensar no una, sino varias veces si conviene la eventual incorporación de Corral como procurador en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Simplificación