El documento de los ministerios de Relaciones Exteriores fue emitido en medio de una agria disputa entre los presidentes Javier Milei y Gustavo Petro que hizo temer por una ruptura de los vínculos binacionales de más de 200 años.

Las relaciones no pasan por su mejor momento, pero no están rotas , había dicho este fin de semana el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, quien instó a que Milei no vuelva a atacar verbalmente al presidente Petro con palabras desobligantes e irrespetuosas .