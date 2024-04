De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de abril de 2024, p. 26

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó las protestas que llevaron a cabo los grupos que interpretan música de banda en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, debido a que “estaban defendiendo su fuente de trabajo y se inconformaron con una decisión que la ponía en riesgo.