De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de abril de 2024, p. 24

El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD) al Senado Williams Ochoa Gallegos denunció que un comando que se transportaba en una unidad marca Jeep, color gris, interceptó a su equipo de trabajo, al que despojaron de uno de los vehículos.

En su cuenta de X explicó que la agresión se cometió ayer en la mañana, en la vía de cuota Tuxtla Gutiérrez-Arriaga, 500 metros antes de la caseta de cobro en este último municipio.

Explicó que la unidad que despojaron a su equipo transportaba propaganda para su campaña hacia el municipio de Suchiate, fronterizo con Guatemala, “donde hoy tendremos un encuentro con la ciudadanía.