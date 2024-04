Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de abril de 2024, p. 24

Celaya, Gto.., Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato –una de las ciudades más violentas de México en la época reciente–, fue asesinada a balazos ayer a plena luz del día durante un acto proselitista en la comunidad de San Miguel Octopan. Además, tres personas resultaron heridas.

Después de que inicialmente se conoció del atentado a través de videos en redes sociales la abanderada del partido guinda a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández, confirmó y condenó el crimen.

A las 18:30 horas del lunes, apenas en el segundo día de campaña, Gaytán Gutiérrez caminaba por las calles de San Miguel Octopan, acompañada de varias personas, cuando desconocidos la atacaron con armas de fuego.

Apenas una hora antes del homicidio, Gisela Gaytán publicó en sus redes que había visitado a los comerciantes del mercado Morelos. Juntos, con determinación y compromiso haremos realidad el cambio que tanto anhelamos , expresó.

Agregó que recibió el apoyo y cariño de los locatarios, quienes le manifestaron sus preocupaciones y anhelos. Queremos una Celaya donde cada persona tenga la oportunidad de prosperar, queremos la transformación , escribió en su última publicación.

Gaytán Gutiérrez era abogada, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), militó en el PRI en 2018, partido por el que buscó ser candidata a diputada local. En ese mismo año ingresó a las filas de Morena.

Celaya, Irapuato y León están en la lista de las 50 ciudades más violentas del planeta, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Celaya está en el lugar 12 mundial con 565 homicidios el año pasado.

En la región opera el cártel Santa Rosa de Lima, organización criminal que ha cometido múltiples ataques y asesinatos de policías y ha generado violencia con la quema de vehículos y bloqueo vialidades. En mayo de 2023, en San Miguel Octopan fue asesinada la buscadora Teresa Magueyal, del colectivo Una Promesa por Cumplir.

Me falta el aire, me enoja la noticia : Alma Alcaraz

Me enoja, me falta el aire y me conmociona tener que dar una pésima noticia: hace unos minutos acaban de asesinar a nuestra candidata en Celaya, Gisela Gaytán , manifestó Alma Alcaraz, en un mitin en Silao.

La aspirante al gobierno estatal estaba acompañada del candidato a alcalde con licencia de ese municipio, Carlos García Villaseñor; y por el abanderado al Senado, Ricardo Sheffield Padilla. Este último responsabilizó al gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del asesinato.

La primera obligación de un gobernador es garantizar la seguridad de sus gobernados . Anunció que por el luto suspenderá las actividades de campaña.