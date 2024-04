Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 2 de abril de 2024, p. a12

Desde hace varios mundiales, los clubes mexicanos entraron en una puerta giratoria sin control, donde directivos entregaron sus cargos y una serie de transformaciones permitió el crecimiento de países como Estados Unidos en el futbol de Concacaf.

En sentido contrario a los torneos que disputaron antes, los jugadores de la MLS sienten que ya no hay diferencias respecto al nivel que pueden mostrar ante rivales de la Liga Mx. Suelen sufrir cuando vienen de visita , asegura el mediocampista del New England Revolution Carles Gil, a pocas horas de enfrentar al América en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Más que el desgaste del viaje o las condiciones del clima, la confianza de los estadunidenses radica en los resultados de las cuatro pasadas ediciones, en las que tres franquicias avanzaron a la final y una de ellas, el Seatle Sounders, ganó por primera vez el campeonato en 2022 frente a Pumas.

Es muy difícil saber exactamente en qué nivel están los dos torneos , responde el brasileño André Jardine, timonel de las Águilas. Lo que se ve es que son rivales mejor estructurados, con directivas muy sólidas y una liga que tiene bases tácticas muy buenas. Van por un firme camino para alcanzar el más alto nivel .

Jardine observa en la comparación más de un punto de encuentro. Tanto la Liga Mx como la MLS están buscando hacerse fuertes. Comparar su crecimiento puede repercutir también en varios aspectos y eso es bueno para todos. No olvidemos que viene por delante el Mundial de Clubes, el cual servirá para ver de qué estamos hechos .

Serie de ida y vuelta