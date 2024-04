Adriana Díaz Reyes

Martes 2 de abril de 2024, p. a11

Cuando tenía 14 años, Thiago Tirante decidió ponerse un tatuaje. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo , fue la frase que escogió el tenista argentino para llevarlo en el pecho como un lema de vida fuera y dentro de la cancha.

Ocho años después, el jugador está cerca de alcanzar el top 100 de la ATP (108) y listo para encarar una temporada en la que pretende escalar peldaños en torneos Masters 1000 y Grand Slams.

Hoy debutará en el Abierto de la Ciudad de México, torneo donde está catalogado como el primer sembrado y en el que llegó hasta la final el año pasado.

“Ahora que he comenzado a subir en la clasificación no voy a relajarme, al contrario, iré por más. Ascender posiciones es una caricia al corazón por los años que he trabajado. El top 100 es un grupo muy selecto que requiere de sacrificios y estoy dispuesto a formar parte de él”, comentó el sudamericano en entrevista.

Tirante es de una camada de jugadores que se apasionaron por el deporte blanco gracias a una legión del tenis argentino que tuvo como figuras a Juan Martín del Potro, David Nalbandián, Juan Mónaco y Diego Schwartzman.

A sus 23 años está consciente de que tiene un margen de mejora grande, que pretende acortar gracias al arropo de su equipo de trabajo.

“Tengo a mi coach Javier Nalbandián, hermano de David, también al preparador físico y un grupo de kinesiólogos. Estoy feliz de estar rodeado de gente que quiere seguir cumpliendo objetivos, personas que desean continuar ganando y que te ponen una mano en la espalda cuando las cosas no salen bien.”

Hace apenas un año, el jugador ocupaba el sitio 230 del ranking. Tras varios títulos ATP Challenger Tour y algunas finales, logró ascender decenas de posiciones.