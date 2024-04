Prensa Latina

Periódico La Jornada

Martes 2 de abril de 2024, p. 5

Londres. Seis mujeres que compartieron vida con el rey Enrique VIII serán el foco de la exposición Six Lives: The Stories of Henry VIII’s Queens (Seis vidas: Las historias de las reinas de Enrique VIII) en la National Portrait Gallery de Londres a partir del 20 de junio.

Esta institución invita al público a sumergirse en la intrigante historia de personalidades emblemáticas, como Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr, alejándose del enfoque tradicionalmente centrado en su célebre consorte.

La exposición acogerá más de 140 obras que incluyen desde retratos del siglo XVI de Hans Holbein El Joven hasta interpretaciones contemporáneas de Hiroshi Sugimoto, pasando por indumentaria del aclamado musical británico Six.