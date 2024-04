Periódico La Jornada

Martes 2 de abril de 2024, p. 29

Rafael Celorio, 53 años, propietario de un carrito de comida, colonia del Recreo:

–¿Conoce a su diputado?

–No.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–Diputados, nadie, la que vino apenas fue la alcaldesa (Margarita Saldaña) a ver lo de la poda de los árboles, pero diputados no se aparecen por aquí, nada más cuando es época de votos.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No sé si la alcaldesa o la diputada, pero hace unos días pasaron a hacer poda de árboles, a poner luz, pero sí nos faltan varias cositas, sobre todo vigilancia, porque está esto muy sólo y el agua nos la ponen a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde nos la quitan.

Manuel Márquez. 69 años, jubilado, colonia Clavería:

–¿Conoce a su diputado?

–No, lo desconozco totalmente, no sé quién sea.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No sé su nombre, pero he visto algunos carteles y no sé si sean, francamente, porque están ahorita en precampañas y tampoco hay información muy clara. No se sabe si son del PAN, de Morena y sobre todo para qué cargo, delegado, concejal, en fin.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Como desconozco sus nombres, desconozco la labor que han desempeñado aquí en su distrito, concretamente aquí en Clavería. Yo, por ejemplo, salgo a caminar aquí al parque y veo que está muy descuidado, muy sucio, aparte de que los vecinos que salen con sus mascotas no lo cuidan y por parte de la alcaldía tampoco.