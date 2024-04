Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 2 de abril de 2024, p. 29

Aunque para algunos habitantes de Azcapotzalco durante la gestión de la panista Margarita Saldaña mejoraron los servicios urbanos, para otros sólo se hicieron obras menores que sólo maquillaron algunos espacios de la alcaldía, donde continuó el desbordamiento del comercio ambulante, al igual que los desarrollos inmobiliarios, mientras el patrimonio cultural de los pueblos originarios quedó en el olvido.

Los vecinos señalaron que no se puede hablar de si se cumplieron o no sus compromisos de campaña, porque tampoco es que haya hecho grandes propuestas, pues una de ellas era realizar audiencias en el llamado Miércoles Ciudadano, donde la respuesta era siempre que no tenía facultades, que ya estaba autorizado cuando ella llegó o no había presupuesto .

En lo político, Saldaña fue de las gobernantes que se situó en el ala moderada del grupo de alcaldes de oposición, pues se mantuvo sin confrontarse con el gobierno central, e incluso acudía a los actos que en materia de seguridad, agua, entrega de viviendas y mejoramiento de mercados realizó la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la demarcación.

Entre los trabajadores, la llegada de la ex alcaldesa significó orden, pues despidió a mucha gente que estaba de aviadora y se regularizaron los pagos por tiempo extra a quienes efectivamente laboraban, pero en algunos casos, acusan, al principio de la administración hubo hostigamiento, sobre todo en los de nómina 8, para que dejaran sus plazas.