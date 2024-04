Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Lunes 1º de abril de 2024, p. 10

La presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), Norma Lucía Piña Hernández, pretende disminuir las facultades de la Comisión de Adscripciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y concentrar la adscripción de jueces y magistrados en todo el país e impedir que la citada comisión proponga de manera libre al pleno las decisiones que asuma, reveló la magistrada Celia Maya García.

La consejera expuso que la reforma que se pretende obliga a la Comisión de Adscripciones a dictaminar lo que le presente la secretaria (Ejecutiva de Adscripción, María Guadalupe Molina Covarrubias), y si la comisión no avala algo, de todos modos ella (Molina Covarrubias) lo lleva al pleno, pues lo que la ministra quiere es concentrar todo .

Este lunes, los integrantes de la Comisión de Adscripciones tendrán una sesión extraordinaria a fin de construir argumentos e impedir que se validen los actos de Piña iniciados el 28 de febrero, cuando se asentó de manera irregular en el acta de asamblea de pleno que se aprobó por unanimidad la eliminación de facultades, sin el análisis de un proyecto ni una votación ex­presa y, por supuesto, sin cumplir las formalidades que la norma establece , añadió Maya García.

En entrevista con La Jornada, la magistrada integrante de la Comisión de Adscripciones del CJF, dijo que a fines de febrero, Piña, quien también es presidenta de la Judicatura, durante una sesión de pleno y con apoyo del secretario de acuerdos, dio por aprobadas las modificaciones a lo establecido en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica del PJF, y expresó: Les comunico que ya en adscripciones no habrá los nombramientos de jueces y magistrados, nada más los de secretarios .

Maya García, elegida por el Senado en septiembre de 2023 como integrante del CJF, reveló que en la siguiente sesión de pleno del consejo, ella rechazó estar de acuerdo con lo supuestamente aceptado por los integrantes del órgano.

“Entonces Piña dijo: ‘no, pero ya lo votaron y ya se cambió’. Le respondí que no era así, y ella contestó: ‘La norma esa ya no existe, ya se cayó en el otro pleno’. Le señalé: ‘¡oiga no, espéreme!, ¿a qué hora se cambió?’”

Piña, a decir de Maya García, respondió: No, cómo no, lo votaron. ¡Ustedes ya lo aceptaron!

“Pedí al secretario que me enseñara el acta y me mostró el punto a discusión. Le espeté: ‘¡Esto no pasó aquí!’ Es que en el documento, al final, en un punto general se puso como si se hubiera sometido a consideración que se reformaba la ley, y que ya el consejo así lo acordaba. Pero no todos los consejeros pudieron decir que sí había ocurrido y hubieran votado.”