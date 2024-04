En entrevista exclusiva para el programa One Nation, de FOX News, el conductor Brian Kilmeade pidió a Trump su punto de vista sobre la conversación que el mandatario mexicano tuvo con la corresponsal de 60 Minutos, de CBS, Sharyn Alfonsi.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no le daría ni 10 centavos al gobierno de México para el apoyo migratorio y permisos de trabajo para los latinos, especialmente venezolanos y cubanos, por lo que arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien habló de esta propuesta para otro medio de comunicación estadunidense.

El ex presidente Trump señaló que López Obrador exige 10 mil millones de dólares al año como ayuda migratoria, pero es muy simple. Nunca me dirían eso. Nunca lo dirían antes de que hablemos. Quieren 10 mil millones de dólares al año. No les daría ni 10 centavos .