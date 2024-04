El objetivo es salir de la frontera sur, donde no hay empleo y los trámi-tes de regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración pueden tardar medio año. Buscan llegar a la Ciudad de México y eventualmente a Estados Unidos.

Ayer circuló en redes un video con un grupo de migrantes que enfren-tan a elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guar-dia Nacional (GN), que intentaron detenerlos cuando caminaban sobre la carretera costera de Chiapas, en el tramo Pijijiapan-Tonalá.

Los uniformados querían arrestarlos, subirlos a las patrullas y trasladarlos de regreso a Tapachula; ya llevaban a varios extranjeros a bordo de la unidad. No me puedes tocar, no me puedes tocar , gritaron unos, al tiempo que con palos en mano trataban de alejar al personal del INM y GN.

Uno de los oficiales arrojó un palocontra los migrantes; déjanos en paz, déjanos en paz , gritó una mujer y en medio de jaloneos, los indocumentados que iban en el vehículo oficial se comenzaron a bajar y echaron a correr mientras la mujer les gritaba: salgan, sal-gan, vamos .