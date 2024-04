El aspirante presidencial del partido naranja rechazó los señalamientos de que no está haciendo campaña a pesar de que ha tenido menos eventos públicos que sus dos contrincantes, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Dijo: es una valoración subjetiva porque para muchos el asistir a una actividad es un evento, dependiendo del dinero que cada uno tenga. Yo estoy muy orgulloso de poder caminar en las calles, de asistir a conciertos, a espectáculos públicos y es una narrativa como las muchas que se han hecho desde el poder mediático en nuestra contra .

El emecista defendió su campaña, aseguró que fue la única realmente activa esta semana, pues incluso visitó universidades.