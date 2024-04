Puebla, Pue., Ante la petición que le hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) de no utilizar su logotipo y no confundir a la gente, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), argumentó que no actuó de mala fe, pero afirmó que hubo una sobrerreacción , la cual vinculó a que a Morena le dolió la propuesta que hizo la semana pasada.

Momentos después, en entrevista, aseguró que este delito se mantiene porque hay “una colusión, yo no diría que es una omisión, esto no pasaría si no hubiera dentro de Pemex alguien controlando el huachicol. Lo sabemos, no es nada más ir a picar un ducto, hay toda una red de distribución, es más, hoy hasta factura le dan a los que compran gasolina en huachicol”.

En tanto, consultada sobre las campañas de voto cruzado que surgieron en Morelos –en las que se llama a respaldar a la candidata a la gubernatura de la oposición, pero en la contienda presidencial hacerlo por Claudia Sheinbaum–, Gálvez indicó que no cuenta con evidencia de ese tipo de mensajes, y adujo que si hay anuncios con esa intención, seguramente los puso Morena .

Respecto a la contienda local en Puebla, consideró que la oposición tendrá buenos resultados porque “aquí saben que los que se chapulinearon, todo el mundo los conoce, son parte del grupo de Mario Marín, del góber precioso. Armenta era el secretario de él, o sea, son la misma mafia, simplemente se fueron a Morena. Pobre de Morena, la verdad es que me da hasta tristeza porque a sus verdaderos militantes los dejaron fuera”.