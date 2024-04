H

ay un principal culpable de la crisis que ha hundido al futbol mexicano: Televisa, la empresa dueña del balón. La también propietaria del club América es la responsable de que el deporte favorito de los mexicanos esté viviendo uno de sus peores momentos, que la Liga Mx sea un fraude, una tomada de pelo al no haber ascenso ni descenso, y de que todos vean al Tri como una burda caricatura. Tras la derrota frente a Estados Unidos, en la Final Four, se ha gastado mucha saliva y tinta señalando a culpables chiquitos; que si los jugadores, que si el Jimmy Lozano o Juan Carlos Rodríguez, etcétera, etcétera… Basta de rodeos.

La televisora de avenida Chapultepec tiene los hilos e impone a su conveniencia a los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol, y si en algún momento veló por los intereses deportivos, hoy no lo hace más. La selección mexicana de futbol es su juguete más redituable, no de balde sofocó la audacia de Emilio Maurer, ex dueño del Puebla, a quien sin titubeos puso tras las rejas en 1993 por intentar quitarle su pelotita… En otro berrinche, en 2017, embistió a Jesús Martínez, del Pachuca, por haber pretendido vender a otra televisora los derechos del Tri a mejor precio, algo que convenía a todos, menos a ella.

Y cómo iba a soltar la presa, si en el llamado FIFAgate, que detonó en 2015, el argentino Alejandro Burzaco, ex director ejecutivo de la empresa Torneos –quien en los tribunales de Estados Unidos se convirtió en testigo protegido y nunca pisó la cárcel–, reveló cómo esa compañía, Televisa y la brasileña Tv Globo habían pagado 15 millones de dólares en sobornos a un funcionario de FIFA para obtener los derechos de transmisión para la Copa Mundial 2026 y la de 2030. Otro empresario argentino, involucrado en ese hecho, Mariano Jinkis, dijo lacónico: Esto no cambiará jamás. Siempre habrá sobornos .

Dicho hasta la saciedad: El futbol mexicano se rige por la ley del dinero, del interés económico. En la selección gobiernan patrocinadores, directivos, convenios como el que existe con SUM (Soccer United Marketing); hasta los jugadores mandan. Hoy no importa que haya dos porteros mejores que Guillermo Ochoa, con más futuro. Memo es el que vende, el que piden los anunciantes y debe jugar. A nadie hizo mella la pobre presentación en el Mundial de Qatar, tampoco importa que el tricolor haga el ridículo en el Mundial 2026, lo crucial era tener en casa el evento y los derechos de transmisión.