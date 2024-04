E

l púlpito –el católico, especialmente– siempre ha sido utilizado para meter las narices donde la ley lo prohíbe, utilizarlo para campañas políticas a favor de la derecha y promover las arcaicas ideas que en esa materia difunde la Iglesia –cualquiera que sea su orientación–, pero algunos curas, de plano, están desatados: con total descaro fomentan el voto a favor de la alianza , advierten a la feligresía que optar por otra plataforma política y/o línea ideológica es contrario a Dios y sandeces como ésas, todas tipificadas como delito.

En efecto, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público es muy clara: los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna (artículo 14); no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político (artículo 21); “constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere: asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos, (…), convertir un acto religioso en reunión de carácter político; oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas” (artículo 29).

Y la propia ley establece que la Secretaría de Gobernación es la encargada de evitar la comisión de ese tipo de delitos, pero, por lo visto, en esa dependencia o son muy mochos o de plano están ocupados en otros menesteres, porque los curas –especialmente en la zona cristera– están desbocados y ni quien los pare. Pues bien, nunca es tarde para que Bucareli aplique la ley; no puede permitir que la mano larga de la Iglesia intervenga en el proceso electoral.

Por ejemplo, el arzobispo de León, Guanajuato, Alfonso Cortés, en plena misa, “pidió a los feligreses no votar el próximo 2 de junio por Morena, partido que impulsa la despenalización del aborto en todo el país. Lo anterior, durante una de sus homilías, a pesar de que la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas prohíben a los ministros involucrarse en actividades políticas y proselitistas. Pero no sólo eso, la Provincia Eclesiástica del Bajío –integrada por la arquidiócesis de León, así como por las diócesis de Irapuato, Celaya y Querétaro– realizó talleres en varios municipios de la entidad para promover que los católicos no sufraguen por institutos políticos que no respetan la vida desde su concepción y la familia tradicional” ( La Jornada, Carlos García, corresponsal).