Ya nos referiremos a las actuaciones durante su comparecencia ante el pleno de los diputados de la LXV Legislatura y luego, frente a los casi 100 mil ciudadanos que la derecha nacional juntó en el Zócalo (más o menos la población de uno de los modestos barrios de Iztapalapa). Claro que en el acto no estuvieron, mezclados entre los presentes, ni los patrocinadore$ de todas sus múltiples acciones golpistas, suavecitas y timoratas, ni los ghostwriters que le elaboran proclamas, lemas y consignas a económicos costos si les conservan la concesión de producir fake news al mayoreo.

Más adelante platicaré a ustedes algunas interesantes anécdotas de Nancy Cárdenas y, por supuesto, comenzaré a relatarles la emocionante y valiosa vida de la maestra Griselda Álvarez.

Me despido agradecido y santificado después de esta Semana Santa, la cual –estoy convencido– a Jesús de Nazareth le ha de agradar mucho más, por alegre y bullangera, que la fúnebre descripción de esos días de mi Semana Santa infantil, a la que me faltó agregar la oscuridad, el silencio, los vestidos luctuosos, los espejos, retratos y hasta las imágenes de otros santos que en esos momentos eran colgados de cara a la pared y cubiertos por unos trapos morados. Pero, sobre todo, del dolor intenso del arrepentimiento por las atrocidades por mí, lo juro, no cometidas. A nadie asombre, entonces, por qué soy culpígeno.

@ortiztejeda

ortiz_tejeda@hotmail.com