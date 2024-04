Armenta encarna la continuidad de grupos priístas tradicionales, en especial el del justamente estigmatizado Mario Marín. En la composición de las propuestas para presidencias municipales y diputaciones locales ha quedado reflejada la pluralidad que incluye al peñista y recientemente ex priísta José Chedraui (candidato a presidir el municipio de la capital) y a grupos caciquiles como el de Ardelio Vargas Fosado, siempre relacionado con Genaro García Luna. En la renuncia a apoyar plenamente a Armenta y sus arreglos vale apuntar a su primo, Ignacio Mier, despechado operador legislativo guinda.

Los problemas que se viven son producto de los desaseados y no plenamente aceptados procesos morenistas de instalación de candidaturas, del pragmatismo oportunista y contradictorio del comité presidido por Mario Delgado y de una apertura de puertas a opciones transpartidistas que desdibujan los principios de Morena y ofenden a parte de su militancia.

an comenzado las campañas formales a nombre de Morena en pos de las gubernaturas de Puebla, Chiapas, Veracruz y Morelos. En las cuatro entidades han asomado muestras de inconformidad dentro del partido guinda y persisten factores de distorsión política e ideológica en distinto grado.

En Veracruz, la candidata guinda, Rocío Nahle, ha ido tropezando muy temprano. La develación de una lujosa residencia en la que vive, y que oficialmente le renta una persona cercana, ha disparado la presunción de que se ha beneficiado de cargos públicos, en especial a su paso por la Secretaría de Energía, como responsable de la construcción de la refinería de Dos Bocas. La gestión opaca e ineficaz del actual gobernador, Cuitláhuac García, tampoco le ayuda a Nahle.

En Morelos, a la candidata morenista, Margarita González Saravia, le ha restado fuerza la decisión centralista de proteger a Cuauhtémoc Blanco, quien llegó al poder en el contexto de la alianza del Partido Encuentro Social con Morena y, tras un pésimo papel como mandatario, ha dejado el cargo para hacer campaña por Morena en la Ciudad de México como aspirante a diputado federal de representación proporcional.

Sin embargo, en tres estados las posibilidades de triunfo de Morena son amplias: no avanzan el panista Eduardo Rivera, de Va por Puebla, ni Fernando Morales, de MC; no hay presencia fuerte de Olga Luz Espinosa Morales de Va por Chiapas, ni de Karla Irasema Muñoz, de MC, o el independiente Víctor Manuel Mandujano; José Francisco Yunes, de la alianza Va por Veracruz, e Hipólito Deschamps Espino, tampoco parecen crecer electoralmente; en todo caso, la ex morenista Lucy Meza, de Va por Morelos, podría ser el reto más fuerte para la aplanadora nacional guinda. ¡Hasta mañana!

