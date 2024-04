F

altan 30 días de abril, 31 de mayo y dos de junio, para que, en la noche de la segunda jornada de junio, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, haga el anuncio del resultado del proceso electoral. No hay duda de que será una mujer la próxima Presidenta de la República, y todo indica que su nombre es Claudia Sheinbaum, la abanderada de la izquierda representada por Morena, el PT y el Verde. Taddei acaba de dar un informe tranquilizador: todo marcha bien. Cabe mencionar que un grupo de seis de los 11 consejeros le han hecho la vida imposible. Son la herencia de su antecesor, Lorenzo Córdova. Han impedido que sean ocupadas por los funcionarios propuestos por la presidenta del instituto la Secretaría Ejecutiva y una docena de direcciones. El Tribunal Federal Electoral la apoyó para que designara personas idóneas, aunque con el título de encargados. No obstante, el proceso va a tiempo y normal. El presidente López Obrador se queja porque le han ordenado bajar varias mañaneras porque contienen mensajes que violan la legislación electoral. Van a seguir tumbándoselas si no se apega estrictamente a la ley. Guadalupe Taddei ha dicho cuál es la regla del juego: la prudencia, y eso vale para todos los actores políticos.

Plagiaria reincidente

El expediente del nuevo plagio cometido por Xóchitl Gálvez ya se encuentra en el Tribunal Electoral Federal. Primero plagió párrafos de su tesis profesional, luego el logotipo de Bachoco, siguió con el de la revista Forbes y recientemente Starbucks tuvo que pararle el alto. Lo nuevo es que se apropió de las siglas del Instituto Nacional Electoral. Se ha hecho acreedora a una sanción ejemplar, pero no a que le cancelen la candidatura. Se necesita que llegue hasta el final, igual que Jorge Álvarez Máynez, aunque desde ahora se anticipa que no reconocerá los resultados. Morena también solicitó que el expediente se turne a la fiscalía que atiende delitos electorales.