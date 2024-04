Precisiones del TEPJF

n el editorial de ayer se hacen diversas aseveraciones que considero necesario aclarar:

1. Se pretenden dirigir en mi contra acusaciones de falta de imparcialidad que se basan en el proyecto de resolución del pasado 28 de marzo en el que propongo revocar la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE por dos razones: la autoridad electoral no tomó en cuenta los diversos medios de prueba aportados en la queja y porque resolvió desecharla con razones de fondo, para lo cual no tiene facultades legales. Además, no es preciso lo que se afirma en el editorial, el proyecto que someto a mis pares no propone revisar el contenido del libro.

2. En el editorial, además del proyecto que se cita, pudieron haber considerado dos asuntos igualmente recientes. El pasado 20 de marzo presenté a la sala superior un proyecto de resolución que proponía confirmar el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que había propuesto desechar la queja contra las manifestaciones realizadas por el Presidente de la República en el evento del 5 de febrero pasado y la conferencia matutina del día siguiente, relacionadas con la presentación de sus iniciativas de modificaciones constitucionales y legales.

3. Así también, el pasado 28 de marzo circulé al pleno de la sala superior y solicité la publicación de un proyecto de resolución (SUP-REP-250/2024) en el que propongo revocar la determinación de la Comisión de Quejas y denuncias del INE mediante la cual ordenó al Presidente de la República editar o eliminar de sus plataformas las publicaciones relativas a la entrevista periodística concedida al canal Red Latinoamérica.

4. Por otra parte, a partir de una relación laboral que el editorial menciona, que a lo sumo duró nueve meses, se pretende argumentar en contra de mi imparcialidad sin hacer ningún análisis sobre mi trayectoria jurisdiccional de más de 11 años, desde que fui designado magistrado electoral del TEPJF, primero, como integrante de la sala regional Monterrey y, posteriormente, de la sala superior.

Reyes Rodríguez Mondragón,magistrado del TEPJF

