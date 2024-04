▲ El papa Francisco saluda desde la galería central de la Basílica de San Pedro durante el mensaje de Pascua urbi et orbi, la bendición a la ciudad de Roma y al mundo, como parte de las celebraciones de Semana Santa. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Lunes 1º de abril de 2024, p. 20

Vaticano. El papa Francisco hizo ayer un llamado a la paz y pidió no ceder a la lógica de las armas , tras celebrar ante una multitud la misa de Pascua en el Vaticano, que de paso desmintió rumores sobre su estado de salud.

No permitamos que las hostilidades en curso continúen afectando gravemente a la población civil, ya de por sí extenuada, principalmente a los niños. Cuánto sufrimiento vemos en sus ojos. Con su mirada nos preguntan: ¿por qué? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta destrucción? , declaró durante su bendición urbi et orbi.

El jesuita argentino de 87 años enlistó los conflictos bélicos que azotan el mundo y reiteró su llamado a la liberación de los rehenes israelíes y a un alto el fuego inmediato en Gaza.

También pidió un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania , en guerra desde febrero de 2022, cuando Moscú invadió la ex república soviética. La guerra es siempre un absurdo y una derrota. No permitamos que los vientos bélicos soplen cada vez más fuertes sobre Europa y el Mediterráneo. Que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme , sentenció desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Minutos antes, Francisco, a bordo del papamóvil, saludó y bendijo a los cerca de 60 mil fieles presentes en la plaza, quienes lanzaban gritos de júbilo.

¡Viva el Papa! , gritaron algunos peregrinos, con el celular en alto u ondeando banderas rodeados de un dispositivo de seguridad.

Vestido de blanco, el jefe de la Iglesia católica llegó en silla de ruedas hasta el altar pletórico, como cada año, de adornos florales.