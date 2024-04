Sergio Ocampo Arista

Lunes 1º de abril de 2024, p. 25

Tecpan De Galeana, Gro., “Eché a perder mi vida. Hay hartos niños de 14 años que son reclutados. Yo apenas cumplí 22. Toda la guerra con Los Tlacos anduve peleando. Fueron dos años. Si alguien decía que quería descansar, un señor agarraba una pistola (y disparaba) y decía: ahí está su descanso ; luego preguntaba: ¿quién otro quiere un descanso así?”, contó entre sollozos quien dijo llamarse Fernando José Ventura Hermenegildo, presunto integrante de La familia michoacana (FM), presentado en una asamblea en el poblado de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero.

El 23 de marzo, ante unas 200 personas reunidas en la primaria rural Lázaro Cárdenas de esa comunidad presentaron a Fernando José, indígena mazahua, oriundo de Miahutlán de Hidalgo, municipio de Ixtapan del Oro, estado de México.

Cuatro días después, en otra reunión, los comisarios de los pueblos de la sierra acordaron liberarlo, luego de que se informó que el gobierno federal instaló siete bases de seguridad en la sierra de Tecpan, y Petatlán, en la Costa Grande; y de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente.

Uno de los comisarios informó que el joven indígena se quiso quedar en esa zona ante el temor de que lo maten. Las comunidades votaron para dejarlo en libertad; el muchacho pidió que no lo pusieran a disposición de las autoridades porque lo iban entregar al grupo para matarlo; sus padres también pidieron lo mismo. El joven ahí anda, se lo llevaron a una localidad .

Hace una semana, cuando lo presentaron en la asamblea, Fernando José temblaba de miedo. Yo me perdí, la mera verdad; de hecho, estoy perdido no sé dónde estoy. Llegué al pueblo El Venado; ahí encontré a un señor de una cuatrimoto y vi que no traía arma, por lo que aventé mi rifle (AK-47) para atrás, y le pedí ayuda, que me diera algo de comer porque llevaba siete días sin comer. Después el arma se la entregué al señor, y me dio comida; no fui golpeado. Me dieron leche de vaca, comida y tortillas .

Pidió que no lo entregaran con sus compañeros ni con alguna autoridad. “No quiero volver a caer ahí,no quiero regresar. Fue una guerra muy fea con Los Tlacos, en los pueblos (hubo) masacres feas. Si uno no quiere ir a pelear nos pegan; a mí me pagaban 14 mil pesos al mes”.