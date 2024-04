Cabaret, enfatizó Azuela, es una gran obra dramática en cuestión de la carga política que tiene y es un gran espectáculo, con música exquisita, personajes encantadores y un discurso muy fuerte, pues sucede cuando está creciendo el nazismo. Es un musical que viene bien ponerlo en 2024, porque habla de un espacio en el que se puede ser quien uno quiere; no importa lo que sucede afuera, porque aquí eres bienvenido e invitado a vivir el presente .

El Maestro de Ceremonias, que ella interpreta, lleva al espectador a despojarse de sus problemas y a ser libre por unos momentos , resumió la actriz ganadora de dos Premios Ariel en 2008 y 2009.

Para Salas, Cabaret ha sido el único musical que me ha cimbrado; vi la película hace 20 años y me impactó por el contenido político, profundidad y los números musicales. Ahora me atreví a pedir audición y me quedé. Estoy muy contenta de la labor que hemos hecho , el cual ha girado entre el trabajo físico y vocal.

A Sally Bowles busco dar una profundidad y estoy explorando hasta donde puedo llegar, además de tocar emociones; es lo más difícil que he hecho , agregó Salas quien ve a su personaje como una mujer rara, resiliente, pero frágil y vulnerable, cuyo poder radica en sobrevivir .

Cabaret, con producción de Daniela Romo, Claudio Carrera, Diego Luna y Tina Galindo, quien falleció en enero pasado, tiene una duración de 150 minutos y orquesta en vivo, dirigida por Pablo Chemor.

El musical, que rinde homenaje a Galindo, está en temporada en el Teatro de los Insurgentes. Cuenta con un espectáculo antes de la función, así como servicio de bebidas. Las funciones son los jueves a las 20 horas, viernes 20:30, sábado a las 17 y 20:30, y domingo 13:30 y 17:30 horas.