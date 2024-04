Jorge Caballero

Hace 22 años el literato Carlos Montemayor y el cineasta Sergio Olhovich escribieron el guion de 1938: Cuando el petróleo fue nuestro y hace 10 años el realizador decidió emprender la odisea de filmarlo. En entrevista con La Jornada señaló: ya todo está listo, la película saldrá entre junio y julio .

Con voz firme, el enorme Sergio Olhovich agregó que una película como 1938: Cuando el petróleo fue nuestro es vital que vea la luz, porque todo lo que está pasando en el mundo es por ese hidrocarburo. Todo en el mundo es petróleo, petróleo, petróleo y así vamos a estar, por lo menos, los próximos 50 años. Una cinta, como la mía, está fundamentada sobre muchas cosas importantes, entre ellas: la expropiación petrolera. Es muy actual el tema .

Hace una decena de años la película no recibió recursos de las instituciones públicas, como el Instituto Mexicano de Cinematografía, aunque Olhovich comenta que no sólo se debió a esa zanja, hubo un inversionista que nos prometió los recursos y después se echó para atrás y nos dejó colgados sin poder terminar la cinta, nunca nos dio la lana. Me costó mucho trabajo conseguir los dineros para levantarla otra vez, pero finalmente con el esfuerzo de muchas voluntades, ya estamos en los últimos detalles, ya casi la terminamos, faltan sólo siete días de rodaje. Todo ya cobró forma .

Con una mezcla de resignación y conciencia, Olhovich expone: “hay películas que cuesta mucho trabajo hacer y otras no, pero cuando uno comienza una, nunca sabe cuál será su destino, si va a ser muy complicada o no. En el caso de 1938: Cuando el petróleo fue nuestro, es una película políticamente complicada.

Olhovich hace una pausa en la charla y lamenta el deceso de la actriz Helena Rojo; él fue quien la presentó con el director alemán Werner Herzog para que participara en el clásico Aguirre, la ira de Dios. El maestro prosigue: desde que hicimos el guion, hace 22 años, y a una década de haber decidido llevarla a la pantalla, no hay nada que me sea ajeno sobre la expropiación petrolera de 1938. Carlos Montemayor y yo hicimos una investigación exhaustiva. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado mucho sobre Lázaro Cárdenas en sus mañaneras, pero todo lo que cuenta no es nuevo para mí. Todo lo que abordo en la película es totalmente cierto; lo muestro como largometraje de ficción, no con formato de documental .

Basada en hechos reales