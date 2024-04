Para que un equipo sienta un estadio como suyo no es suficiente jugar partidos en una misma ciudad. Hace falta competir y dominar factores tan diversos como un malabarista sobre la cuerda floja. Puebla intentó reflejarlo ayer en el estadio Cuauhtémoc contra Tigres, pero su fragilidad y la diferencia de niveles añadió una dificultad extrema. Nada pudo evitar la goleada por 6-0 de las Amazonas.

Como el futbol está repleto de emociones de todo tipo, hay ocasiones en que una atajada vale lo mismo que un gol anotado en el último minuto. Basta con ver la reacción de la arquera Blanca Félix, en el penal detenido a Paola García, para comprobarlo. No es que las rojinegras no merecieran el triunfo después de más de 80 minutos de fuerzas equilibradas, pero el Rebaño, que como local no ha perdido ni un encuentro en seis oportunidades, evitó sufrir un costo tan alto.

Félix anticipó el remate de la delantera antes del silbatazo y rechazó hacia la izquierda la pelota, obligando a sus compañeras a sacarla del campo. Aquella parecía ser la última esperanza de miles de aficionados en el estadio Akron de ponerse de pie para celebrar un gol. Pero entonces, cuando algunos empezaban a buscar la puerta de salida, vino el contragolpe de la mediocampista Maritza Maldonado, quien luego de varios amagues definió por un costado de la guardameta y puso adelante a su equipo en tiempo de compensación (90+5).

Mientras la algarabía se desbordaba en el banquillo del Atlas, Chivas fue en busca de un último intento, encontrándose con un error defensivo de su rival que le permitió a Caro Jaramillo igualar los cartones desde los 11 pasos (90+8). Todo lo que se veía imposible empezó a suceder como una avalancha: goles, atajadas, un desenlace de ida y vuelta con un ambiente de clásico.

Finalmente, en Torreón, Pumas derrotó 3-2 a Santos en el estadio TSM Corona. Un doblete de Aerial Chavarin (43 y 89) y otro tanto de Alejandra Guerrero (45) resolvieron el trámite para las universitarias. Lia Romero (14) y Daniela García (71) marcaron por las Guerreras.