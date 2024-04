El hecho es que varios, sobre todo Edgardo, éramos víctimas recurrentes de tales prácticas docentes, y es que él era el rey del relajo. Un tipo carismático, divertido, superabusado. Hijo de un político priísta de trayectoria sindical, nada parecía darle miedo, o confiaba mucho en sus redes protectoras. Un benjamín con hermanos adultos, sospecho que nadie lo supervisaba. Su chofer era su valedor. Sí, tenía chofer. Vivía en Las Lomas. Etc. Ese año fue mi mejor amigo y mi peor influencia. Hasta me sacó una credencial (inválida) del PRI; su papá andaba en la campaña de Díaz Ordaz.

No sólo atravesábamos la bodega, traspatio y tiradero, sino que íbamos haciendo destrozos, pateando vasos de veladora y floreros de latón, tumbando tablones, jugando a la rueda con las coronas de los muertos. No recuerdo haber visto ratas, pero sí lagartijas y gatos. Tumbamos a medias el armazón del arco que se decoraba con flores para ocasiones especiales. Por fortuna no se nos ocurrió prender fuego, en esos años yo era un pirómano. O quizá por eso. La piromanía te enseña a conocer los límites del juego, y ya había provocado incendios. También era monaguillo, me sabía los vericuetos de la iglesia, supongo que exploré el terreno con antelación.

De pronto se encendieron las luces. Gritos de quiénandahi. El sacristán venía tras nosotros. Salimos al atrio casi de noche aflojando las cadenas de la reja. Cruzamos la explanada, saltamos el portón sin que nadie nos viera y corrimos en distintas direcciones, igual que delincuentes.

No hubiéramos sido descubiertos si Jaziel, en un arranque de pánico ante el tribunal de sus padres por llegar tarde a la casa, no hubiera rajado, y de ahí al prefecto Arellano. Como Edgardo era medio ateo, evitaba ir a misa y el sacramento de la confesión se le resbalaba. A mí Arellano me emboscó en el confesionario y exigió que admitiera que participé en los desmanes, y que me arrepintiera. Abandoné abruptamente el confesionario dejando a mis espaldas la absolución del prefecto, lo cual además me costó caro en la esfera familiar, pero esa es otra historia, que no recuerdo en absoluto. Quizá me salvó ser congregante de los del padre Justiniano.