–La verdad es que no. Todo mi día se va en la escuela de mis niños y luego en mi trabajo.

–Sí, ella (la alcaldesa) sí. En la Escuela Secundaria 39 Ramón Domínguez mandó retirar unos tubos que estaban en la calle que obstaculizaban el paso del camión de los niños, pero lo hizo Lía Limón. El pueblo no conoce a los diputados y eso está mal. Deben darse a conocer para que el pueblo sepa qué están haciendo por la alcaldía, porque hay muchas calles en mal estado o que en la noche no hay luz, y eso lo hacen (quitarla) los mismos rateros.

–No, no lo conozco

–Lo único que hemos oído y se ha visto que ha hecho algo es la alcaldesa Lía Limón ¿no? Bueno, dizque ha arreglado las calles, porque hay calles que están bien y las deshacen y las dejan peor, pero bueno. He visto la publicidad, pero de diputados nada. Ha aumentado en forma exagerada la población, los peseros hacen lo que quieren.

–No sé, pero como tal sólo he visto propaganda de ella. No sé si es diputada, pero se llama Lía Limón. Con lo de los camiones he notado un poco de problema, pero con la ruta 57 de transporte, que acaban de introducir, en cuestión de seguridad es mejor, ya que metieron camiones nuevos y sacaron los viejitos.

Marisol Martínez, 42 años, es ama de casa y vive en la colonia Santa Lucía:

–¿Conoce a su diputado?

–No

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, no lo conocemos. Es que nosotros vivimos hasta acá arriba. Se puede decir que es un pueblo abandonado, y más por los policías.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Ahorita, por ejemplo, han hecho arreglos en algunas calles, pero es porque han entrado a eso de enchula tu colonia , pero eso es de los vecinos, no de los diputados. Lo que nos hace falta es luminaria, seguridad, que vayan a arreglar las calles, hay muchos baches y muchos hoyos, y también hay muchas fugas de agua, pero nadie atiende ningún reporte.

Bárbara González Pérez, 50 años, es docente y vive en la colonia Santa María Nonoalco:

–¿Conoce a su diputado?

–No, no estoy cien por ciento segura si es Valentina Batres.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, porque no la conozco.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, hace poco mataron a un muchacho ahí cerquita; no hacen nada. No estoy de acuerdo con la relección de diputados; tienen tres años para hacer su chamba y si no la hicieron como para qué nos los quedamos. De ninguna manera”.