Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 1º de abril de 2024, p. 27

Residentes de Álvaro Obregón aseguraron que la alcaldesa Lía Limón no cumplió con la promesa de campaña de atender las quejas vecinales, las cuales se mantienen en lo que consideran violaciones al uso de suelo con la construcción de complejos de edificios de departamentos y oficinas de 17 niveles y proyectos de torres con 34 pisos en las inmediaciones del pueblo de Tlacopac, que, dijeron, han causado caos en la movilidad y desabasto en el suministro de agua potable.

Reprocharon que desde la alcaldía se permita la fusión de predios con uso de suelo comercial que se unen a terrenos ocupados por casas-habitación, lo que es también causa de la gentrificación en la zona; además, cuestionaron que cuando los vecinos solicitan apoyo para alguna obra siempre se pida cooperación .

Octavio Colmenares, residente desde hace 68 años en la colonia Campestre, cercana a Tlacopac, recordó que ella hizo un compromiso que no cumplió, que es la revisión minuciosa, exacta, de los desarrollos inmobiliarios. Si no hay agua, no entiendo cómo las inmobiliarias consiguieron la autorización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para decir que había agua suficiente.