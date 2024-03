E

ntre puente majestuoso que se desploma y vagón de tren del ensueño presidencial que se descarrila, la pradera arde: centenares de incendios prenden alertas entre poblaciones enteras. El jueves 28 la Comisión Nacional Forestal informaba que “entre martes y miércoles se incrementaron de 95 a 120 los incendios forestales activos con una superficie siniestrada de 7 mil 137 hectáreas (…) La mayor superficie afectada se localiza en Veracruz, con 2 mil 66 hectáreas, y en segundo lugar, Hidalgo, con mil 819 hectáreas”; grotesco juego de Pandoras que parece coronarse con la advertencia de la inminente llegada del dengue y otras maravillas naturales.

Este siglo va perfilándose a quedar registrado como una época en la que el orgulloso Rey de la Creación se enfrenta a una serie acumulada de adversidades para las que no está, no ha estado, listo para lidiar, menos superar; la madre natura ya no parece dispuesta a dejar de cobrar facturas por los abusos y maltratos recibidos que, entre nosotros, han sido señalados con oportunidad, claridad, rigor y temple por José Sarukhán y sus colegas.

Total, la era posglobal que prometía una reproducción interminable se ha encogido sin haber podido exhibir las novedades originalmente pregonadas. No arribamos al fin de la historia, punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano , como apuntaba Fukuyama (Francis Fukuyama, El fin de la historia, consultado en https://tothistoria.cat /wp-content/uploads/2019/08/1_Fin delaHistoria.pdf). Ni el gran proyecto del mercado libre, global e incluyente se cumplió.

Sin decretar nuevos fines de la historia, parece obligado admitir que aquel sueño ha terminado y que sus grandes promesas se han difuminado. El mundo no goza de unas redistribuciones económicas significativas y sostenibles, ni las condiciones de vida de amplios contingentes permiten hablar de un Estado de Bienestar propiamente dicho. Más que la implantación de una realidad de seguridad y satisfactores para todos, como la pensada por los pioneros de la reforma capitalista de la posguerra, tenemos un Estado de Malestar.

Desazón que, en diferentes coordenadas y latitudes, ha puesto en la picota las ensoñaciones con regímenes transformadores, revolucionarios como llegó a decirse, alimentados por la competencia, el libre comercio y la innovación, así como la extensión de la democracia y los derechos humanos.